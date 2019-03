© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, risponde su Twitter al giornalista Marco Bellinazzo che commentava l'ennesimo caso riguardante un club di C. "Lucchese nei guai, i soldi sono finiti e non c'è società. Manca tutto, sono attese altre penalizzazioni. Dirigenti spariti, squadra autogestita, futuro nero", spiega Gazzetta.it. Arriva così la risposta in un tweet di Gravina. "Le nuove regole, i nuovi e più incisivi controlli saranno ottimi strumenti per impedire questo scempio. Chi parte deve arrivare fino in fondo. Chi non dà garanzie di affidabilità non deve mortificare l’immagine del calcio italiano".