Serie C, risultati e classica del Gruppo B: Sudtirol ko in casa, pari Imolese

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Nel gruppo B di Serie C vince la Triestina sul campo della Feralpisalò e si avvicina al Pordenone, vittima di un pareggio in casa del Gubbio. Male il Sudtirol che perde 1-0 in casa contro il Renate mentre Fermana e Imolese non sono andate oltre l'1-1. 0-0 invece tra Giana Erminio e Ternana e ancora un altro pareggio per 1-1 tra Fano e Virtus Verona.

Gubbio-Pordenone 2-2

Feralpisalò-Triestina 0-2

Imolese-Fermana 1-1

Giana Erminio-Ternana 0-0

Fano-Virtus Verona 1-1

Sudtirol-Renate 0-1

CLASSIFICA: Pordenone 69, Triestina 64, Imolese 58, Feralpisalò 58, Sudtirol 55, Monza 54, Ravenna 53, Fermana 47, Vincenza 44, Sambenedettese 44, Giana Erminio 41, Gubbio 41, Vis Pesato 40, Ternana 40, Teramo 39, Renate 38, Virtus Verona 38, AlbinoLeffe 37, Fano 35, Rimini 34.