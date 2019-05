Serie C, ritorno dei playout: il programma delle gare odierne

Fonte: tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Dopo un sabato ricco di calcio, prosegue il cammino della Serie C, con una domenica che vedrà in campo l'ultimo confronto dei playout: ricordiamo che nel Girone B non ci saranno ulteriori appelli, mentre le due vincenti di ieri (Lucchese e Bisceglie, riportate in neretto) si affronteranno nello spareggio incrociato tra il Girone A e C.

Riportiamo di seguito il programma odierno;

PLAYOUT

Già giocate

GIRONE A: Cuneo - Lucchese 0-1

GIRONE C: Bisceglie - Paganese 4-3

GIRONE B

Ore 15:00

Rimini - VirtusVecomp Verona