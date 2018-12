© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono terminate anche le gare delle 16:30 del Girone B di Serie C. La Fermana ha colto un pareggio contro l’Albinoleffe a reti inviolate, che permette a mister Marcolini di iniziare con un risultato positivo l’avventura sulla panchina dei seriani. Vittoria in trasferta invece per la Sambenedettese che in rimonta batte la Virtus Verona: apre Grandolfo nel finale del primo tempo per i veneti, ma una doppietta di Rapisarda – 60° e 90° - permette ai rossoblu di cogliere i tre punti contro una squadra rimasta in 9 per le espulsioni di Grbac e Casarotto.

Giana Erminio-Feralpisalò 2-3

Gubbio-Monza 0-0

Sudtirol-Pordenone 1-1

Teramo-Renate 2-2

Ternana-LR Vicenza Virtus 0-2

Triestina-Imolese 1-0

Fermana-Albinoleffe 0-0

Virtus Verona-Sambenedettese 1-2