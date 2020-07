Serie C, semifinali playoff. Carrarese, Baldini: "Proseguire il percorso fino alla fine"

vedi letture

Lunga trasferta pugliese per la Carrarese, che questa sera alle 20:45 affronterà il Bari nella semifinale playoff che regala il pass per la finalissima che potrebbe portare alla B. Di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il tecnico azzurro Silvio Baldini: "Il passaggio del turno di lunedì ci consegna una grande, grandissima chance, ossia il giocarci dopo settantadue anni la possibilità di un salto di categoria. L'approccio avuto con la Juventus U23 ha denotato l'enorme fame, il carattere e l'ambizione di questa squadra. Questi ragazzi non vogliono fermarsi, dobbiamo cercare di recuperare nel migliore dei modo le energie fisiche e mentali per una partita del genere".

Nota poi sulla squadra: "La mentalità che abbiamo già dimostrato e la lucidità nelle soluzioni di gioco nei diversi momenti della partita possono essere alleate preziose per raggiungere il solo risultato a disposizione, ossia la vittoria. La squadra è in salute, la giornata di mercoledì è servita per le piccole cure e terapie del caso per meglio recuperare da qualche piccolo acciacco, ma tutti i calciatori sono pronti e a disposizione".

Chiude poi: "L'atmosfera in città è di grande attesa e trepidazione, la nostra volontà è quella di proseguire il percorso fino alla fine proseguendo il sogno di tutti noi e della nostra gente".