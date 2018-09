Tanta Serie C in mezzo alla settimana. Ben sette i turni infrasettimanali in programma nella stagione 2018/19: il primo la prossima settimana, mercoledì 19 settembre, debutto del campionato. Poi mercoledì 26 settembre, mercoledì 17 ottobre, mercoledì 12 dicembre, mercoledì 26 dicembre (il cosiddetto Boxing Day), mercoledì 23 gennaio, infine mercoledì 13 febbraio. Durante le festività natalizie ben tre turni in una settimana: al 26, infatti, si aggiungono le due domeniche del 23 e del 30 dicembre.