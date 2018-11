Serie C, Sicula Leonzio corsara in casa della Viterbese

Nel recupero della prima giornata del Girone C di Serie C la Viterbese ha perso in casa contro la Sicula Leonzio per 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato con un paio di occasioni da un lato e dall'altro sono i siciliani a passare subito nella ripresa con una spizzata di Ferrini che favorisce Aquilanti che da due passi mette in fondo alla rete. I padroni di casa rispondono poco dopo con Baldassin che beffa Narciso dopo un batti e ribatti in area di rigore. I siciliani reagiscono e trovano il gol della vittoria poco dopo l'ora di gioco con Gammone dal limite dell'area.