Serie C, sono 23 le squadre ancora in gioco per l'ultima promozione in Serie B

Dopo la rinuncia di sei squadre restano 23 le squadre in corsa per l’ultimo posto in Serie B. Diverse le defezioni nei gironi centro-settentrionali con Arezzo, Pontedera e Pro Patria in quello A, Piacenza e Modena nel B che hanno rinunciato a giocarsi la possibilità di essere promosse. Nel Girone C l’unica ad aver deciso di non giocare la post season è stata invece la Vibonese che comunque non era sicura di potervi partecipare visto che la sua qualificazione era legata alla finale di Coppa Italia di Serie C fra Juve U23 e Ternana. Queste le squadre che giocheranno i play off divise per girone:

Girone A: Carrarese, Renate, Robur Siena, Alessandria, Novara, Albinoleffe e Juventus U23,

Girone B: Reggio Audace, Carpi, SudTirol, Padova, Feralpisalò, Triestina e Sambenedettese

Girone C: Bari, Monopoli, Potenza, Ternana, Catania, Catanzaro, Teramo, Virtus Francavilla, Avellino