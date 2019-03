Serie C su DAZN, arriva la smentita di Ghirelli

Dopo le parole pubblicate ieri in merito alla terza serie in onda su DAZN, dall’ufficio stampa della terza serie arriva precisazione del presidente Francesco Ghirelli. “Con riferimento a quanto riportato dal Giornale di Vicenza, il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, tiene a precisare che il distributore del Canale Serie C TV è ElevenSports. Il tema, come riferito dall'articolo del suddetto giornale, non è stato posto all'ordine del giorno nella riunione del Consiglio Direttivo”.