© foto di Andrea Rosito

GRUPPO A - Al via i primi anticipi dell'undicesima giornata del campionato di Serie C. Nel gruppo A, l'Olbia continua a non vincere. La squadra di Filippi non è andata oltre l'1-1 contro l'Albinoleffe. Match che si era messo subito bene per i sardi, avanti nel primo tempo con il grandissimo destro dell'ex Cagliari Doraiotto. Albinoleffe che pareggia nella ripresa grazie alla conclusione vincente di Francesco Gelli.

Olbia-Albinoleffe 1-1

GRUPPO C - Il Teramo ha trovato il primo successo esterno sul campo della Virtus Francavilla, gara valida per l'undicesima giornta del gruppo C di serie C. Nel primo tempo il calcio di rigore realizzato da Riccardo Martignago, prima rete stagionale per l'ex bomber dell'Albissola. Nei minuti finali è Bombagi a siglare il bis con i pugliesi tutti proiettati in zona offensiva. Terza sconfitta nelle ultime cinque per la squadra di Bruno Trocini.

Virtus Francavilla-Teramo 0-2