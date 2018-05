Serie C, tanti gol e qualche sorpresa: oggi alle 12 il sorteggio dei playoff

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Qualche sorpresa, tanti gol, cinque squadre che vanno avanti. È questo il bilancio delle gare di ritorno del Primo Turno della fase playoff nazionale di Serie C. La vera sorpresa arriva dal Moccagatta, dove il Feralpisalò ribalta il risultato dell'andata, battendo l'Alessandria 3-1 e conquistando il passaggio del turno.

Meno sorprendente la vittoria del Cosenza, che per la quinta volta in stagione batte il Trapani: calabresi in grande forma fisica e vera mina vagante degli spareggi. Vittoria esterna anche per la Viterbese, che estromette così il Pisa, mentre basta un pareggio alla Reggiana per avere ragione della Juve Stabia. Tutto facile per la Sambenedettese, 3-1 sul Piacenza.

Oggi alle 12, presso la sede della Lega Pro a Firenze, il sorteggio per decidere gli accoppiamenti del secondo turno. Grande attesa per il Catania, considerata da molti la squadra favorita per l'accesso alla Serie B. Gli etnei comporranno il gruppo delle teste di serie, assieme a Siena e SudTirol. Completa il lotto la Sambenedettese.

Teste di serie: Robur Siena, Sudtirol, Catania, Sambenedettese

Non teste di serie: Viterbese, Cosenza, Feralpisalò, Reggiana

Gare di andata: 30 maggio 2018

Gare di ritorno: 3 giugno 2018