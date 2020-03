Serie C, termina 1-1 la sfida fra Vibonese e Paganese

Termina qui il primo anticipo della 30^ giornata del campionato di Serie C - Girone C. Allo stadio 'Luigi Razza' di Vibo Valentia la partita tra Vibonese e Paganese si conclude con il risultato di 1-1. Un rigore di Fabio Tito manda momentaneamente in orbita i rossoblu che già assaporavano i tre punti, nel finale è Scarpa a rimettere in carreggiata la squadra campana. Sfruttando un errore della difesa, il classe '79 consegna un punto in chiave salvezza alla squadra azzurrostellata. Per effetto di questo pareggio i padroni di casa salgono al nono posto con 39 punti, mentre gli ospiti allenati da Alessandro Erra arrivano in quattordicesima posizione con 36 punti.