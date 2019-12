Serie C, termina il girone di andata. Il Girone C in numeri

© foto di Andrea Rosito

Con il posticipo Reggiana-Padova, che si è giocato ieri, si è chiuso il girone di andata di Serie C.

Al netto della classifica , diamo adesso uno sguardo a quelli che sono stati i numeri del Girone C in questa prima parte di stagione:

SQUADRE

Squadra con più punti: Reggina (49)

Squadra con meno punti: Sicula Leonzio (11)

Squadra con maggior numero di vittorie: Reggina (15)

Squadra con minor numero di vittorie: Bisceglie, Sicula Leonzio (2)

Squadra con maggior numero di pareggi: Bisceglie, Vibonese (8)

Squadra con minor numero di pareggi: Monopoli (1)

Squadra con maggior numero di sconfitte: Rende, Rieti, Sicula Leonzio (12)

Squadra con minor numero di sconfitte: Reggina (0)

Miglior attacco: Reggina (42 gol)

Peggior attacco: Rende (12 gol)

Miglior difesa: Reggina (10 gol subiti)

Peggior difesa: Rieti (42 gol subiti)

Miglior differenza reti: Reggina (+32)

Peggior differenza reti: Rende (-22)

PARTITE

Partita con più reti: Avellino-Catania 3-6, Sicula Leonzio-Vibonese 2-7 (9)

Partita con maggiore scarto di gol: Casertana-Rieti 6-1, Viterbese Castrense-Rende 6-1, Vibonese-Catania 5-0, Sicula Leonzio-Vibonese 2-7 (5)

Giornata con maggior numero di gol: 33 (4^ giornata)

Giornata con minor numero di gol: 16 (15^ giornata)

GIOCATORI:

Miglior marcatore: Simone Corazza - Reggina (14 gol)

Miglior assist man: Antonio Zito - Casertana (9 assist)