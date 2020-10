Serie C, termina Pro Patria-Lucchese della 6^ giornata: bustocchi vittoriosi per 3-0

Si completerà quest'oggi la 6^ giornata della Serie C: in campo questa sera Como-Pergolettese per il Girone A e Foggia-Avellino e Juve Stabia-Cavese per il C.

Nel pomeriggio, però, si è giocata Pro Patria-Lucchese, valida per il primo raggruppamento: 3-0 in favore della formazione di casa il risultato finale. Una vittoria che fa balzare i bustocchi a quota 9 in classifica, e lascia i toscani, con un solo punto all'attivo, all'ultimo posto della graduatoria. A segno Parker, con una doppietta, e Lombardoni.

Queste la classifica aggiornata del Girone A:

Pro Vercelli 13

Renate 12

Carrarese 12

Pontedera 12

Novara 12

Grosseto 12

Lecco 11

Pro Patria 9

Como 9**

Pergolettese 8^

Juventus U23 7**

Pro Sesto 7

Pistoiese 6

Alessandria 5

Piacenza 5

Albinoleffe 5

Giana Erminio 4

Livorno 3*

Olbia 3

Lucchese 1

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno