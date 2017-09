Serie C, terza giornata: le designazioni arbitrali per il Girone A

Dal sito ufficiale dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la seconda giornata di campionato di Serie C per quanto riguarda il Girone A:

Arezzo-Pistoiese: Vincenzo Valiante di Salerno (Della Vecchia-Abagnara)

Pontedera-Giana Erminio: Eduart Pashuku di Abano Laziale (Rizzotto-Barone)

Monza-Pisa: Andrea Giuseppe Zanonato di Vicenza (Badoer-Zampese)

Cubeo-Prato: Giovanni Nicoletti di Catanzato (Vitali-Salvalaglio)

Livorno-Lucchese: Lorenzo Maggioni di Lecco (Mokhtar-Lombardo)

Olbia-Piacenza: Manuel Volpi di Arezzo (Caso-Pellino)

Pro Piacenza-Alessandria: Andrea Tursi di Valdarno (Zingrillo-Avalos)

Robur Siena-Arzachena: Federico Longo di Paola (Zambelli-Pappalardo)

Viterbese-Carrarese: Matteo Gariglio di Pinerolo (Massimino-Gualtieri)

Riposa: Gavorrano