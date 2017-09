Serie C, terza giornata: le designazioni arbitrali per il Girone B

Dal sito ufficiale dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la seconda giornata di campionato di Serie C per quanto riguarda il Girone C:

Mestre-Gubbio: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Donato-Amantea)

Alma Juventus Fano-Pordenone: Alberto Santoro di Messina (Conti-Lalomia)

Ravenna-Triestina: Andrea Colombo di Como (Teodori-Montanari)

Sudtirol-Fermana: Ermanno Feliciani di Teramo (D'Alia-Ceccon)

Renate-Albinoleffe: Daniele Rutella di Enna (Fraggetta-Bovini)

Sambenedettese-Feralpisalò: Giosuè Mauro D'Apice di Arezzo (Ciangaglini-Testi)

Santarcangelo-Bassano: Gino Garofalo di Torre del Greco (D'Apice-Somma)

Vicenza-Teramo: Daniele De Santis di Lecce (Leonarduzzi-Polo-Grillo)

Riposa: Padova