Serie C, terza giornata: le designazioni arbitrali per il Girone C

Dal sito ufficiale dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la seconda giornata di campionato di Serie C per quanto riguarda il Girone C:

Catania-Lecce: Luca Massimi di Termoli (Affatato-Rossi)

Trapani-Sicula Leonzio: Alessandro Meleleo di Casarano (Graziano-Bologna)

Catanzaro-Juve Stabia: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Mazzei-Dall'Olio)

Fidelis Andria-Casertana: Nicolò Cipriani di Empoli (Perrotti-Pizzi)

Matera-Cosenza: Pierantonio Perotti di Legnano (Pappagallo-DiBenedetto)

Monopoli-Akragas: Alessio Clerico di Torino (Martinelli-Valletta)

Paganese-Reggina: Riccardo Annaloro di Collegno (Spensieri-Vettorel)

Rende-Siracusa: Diego Provesi di Treviglio (Laudato-Politi)

Virtus Francavilla-Racing Fondi: Davide Andreini di Forlì (Lombardi-Netti)

Riposa: Bisceglie