Serie C, TFN: penalizzate Arezzo, Matera, Akragas e Siracusa

Fonte: figc.it

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato quattro società di Lega Pro per alcune violazioni CO.VI.SO.C. Il TFN ha inflitto 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva ad Arezzo (Girone A di Serie C) e Matera (Girone C di Serie C), 4 punti all’Akragas (Girone C di Serie C) e 1 punto al Siracusa (Girone C di Serie C).