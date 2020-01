© foto di Federico Gaetano

La Triestina vince nel posticipo del Girone B di Serie C sbancando il Garilli di Piacenza. La squadra di Gautieri passa in vantaggio dopo dieci minuti grazie a una rete di Maracchi che poi si toglie la soddisfazione della doppietta poco prima dell’ora di gioco. I padroni di cosa rispondono nel finale con Paponi, ma non basta per trovare il pari. Con questa vittoria gli alabardati raggiungono il decimo posto a quota 29 punti, mentre gli emiliani restano fermi a quota 35.