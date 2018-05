Serie C, tutti i verdetti dell'ultima giornata

Nel weekend è terminata la stagione regolare di Serie C e sono stati emessi gli ultimi verdetti. Se per la promozione era già stato tutto deciso con Livorno, Padova e Lecce che nelle scorse settimane avevano staccato il biglietto per la Serie B, per quanto riguarda la retrocessione all'Akragas si aggiunge il Prato che dopo l'ultimo turno vede sfumare l'obiettivo play out scivolando a -11 dall'Arezzo che così è salvo senza dover passare dagli spareggi. Nessuna retrocessa diretta invece nel girone B a causa dell'uscita di scena, per fallimento, del Modena pochi mesi dopo l'inizio della stagione. Ora spazio a play off con le sfide secche del primo turno che si giocheranno l'11 e il 15 maggio, e ai play out con l'andata programmata per il 19 maggio e il ritorno per il 26. Questi tutti i verdetti stagionali:

Promosse in Serie B:

Livorno

Padova

Lecce

Retrocesse in Serie D:

Prato

Akragas

Play Off Primo Turno Girone A:

Viterbese–Pontedera

Carrarese–Pistoiese

Piacenza-Giana Erminio

Qualificata al secondo turno: Monza

Play Off Primo Turno Girone B:

Albinoleffe-Mestre

Feralpisalò-Pordenone

Renate-Bassano

Qualificata al secondo turno: Reggiana

Play Off Primo Turno Girone C:

Cosenza-Sicula Leonzio

Monopoli-V. Francavilla

Casertana-Rende

Qualificata al secondo turno: Juve Stabia

Play Off – Fase Nazionale

Qualificate Al Primo Turno:

Pisa (GIRONE A)

Sambenedettese (GIRONE B)

Trapani (GIRONE C)

Alessandria (GIRONE A – Vincitrice Coppa Italia)

Qualificate Al Secondo Turno:

Robur Siena (GIRONE A)

Sudtirol (GIRONE B)

Catania (GIRONE C)

Play Out Girone A (Andata e Ritorno):

Cuneo-Gavorrano

Play Out Girone B (Andata e Ritorno):

Vicenza-Teramo

Play Out Girone C (Andata e Ritorno):

Racing Fondi-Paganese