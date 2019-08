Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

VARIAZIONI GARE - 1a GIORNATA DI ANDATA - 25 AGOSTO 2019

La Lega, in relazione alle condizioni metereologiche, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.4/DIV del 13.08.2019, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

GIRONE B

TRIESTINA - GUBBIO: Domenica Ore 16.30

GIRONE C

CATANZARO - TERAMO Domenica Ore 16.30

CAVESE - PICERNO Domenica Ore 20.45

MONOPOLI - VIBONESE Domenica Ore 18.30

VIRTUS FRANCAVILLA - REGGINA Domenica Ore 16.30

VITERBESE - PAGANESE Domenica Ore 18.30