Serie C, variazione di orario: Grosseto-Renate in campo oggi alle ore 18

Vista la richiesta avanzata dalla società Grosseto, in conseguenza di un sospetto caso Covid-19 e alla necessità di procedere ad un secondo ciclo di tamponi per tutto il gruppo squadra per le opportune verifiche mediche in previsione dello svolgimento della gara in oggetto, la Lega dispone che la gara Grosseto-Renate, in programma DOMENICA 4 OTTOBRE 2020, Stadio “Carlo Zecchini”, Grosseto, abbia inizio alle ore 18.00, anziché alle ore 15.00.