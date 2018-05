Serie C, via ai playoff. Tutto secondo copione. O quasi

Tutto secondo copione, o quasi, nel primo turno dei playoff promozione di Serie C. Nelle gare di ieri hanno passato il turno praticamente tutte le favorite, dalla Viterbese di Stefano Sottili (2-1 sul Pontedera), passando per Cosenza, AlbinoLeffe (2-2 avanti per la miglior classifica nella stagione regolare), Casertana, Cosenza e Piacenza.

Catturano l'attenzione, però, alcuni risultati. In primis i successi esterni del Bassano, contro un Renate decimato dalle assenze, e della Virtus Francavilla in grado di avere la meglio di un Monopoli comunque competitivo. Infine lo show dello 'Stadio dei Marmi' di Carrara dove gli uomini di Silvio Baldini hanno strapazzato senza grossi problemi una Pistoiese in balia degli avversari.

E adesso? Spazio al secondo turno con l'ingresso in campo di Monza, Reggiana e Juve Stabia (arrivate quarte nella stagione regolare nei rispettivi gironi) che affronteranno rispettivamente Piacenza, Bassano Virtus e Virtus Franvilla. A completare il quadro delle sfide anche Viterbese-Carrarese, AlbinoLeffe-Feralpisalò e Cosenza Casertana.

Tutto secondo copione, o quasi. Almeno per ora.