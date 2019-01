© foto di Giuseppe Scialla

Il Monza si gode subito uno degli acquisti più importanti dell’intera Serie C, ovvero Cosimo Chiricò. Proprio il fantasista ex Lecce sblocca dopo 17 minuti la gara contro il Ravenna ponendo le basi per la vittoria brianzola. Nella ripresa i romagnoli pareggiano con Nocciolini, ma vengono piegati a sette dalla fine da D’Errico che realizza un calcio di rigore conquistato da Marchi. Nell’altro match delle 16:30 solo pari per la Triestina contro l’Albinoleffe: a Granoche risponde il neo arrivato Cori.

Monza-Ravenna 2-1 (17° Chiricò, 83° Rig. D’Errico; 61° Nocciolini)

Triestina-Albinoleffe 1-1 (44° Granoche; 76° Cori)

Questi i risultati delle gare delle 14:30

Fermana-Renate 1-1 (58° Maurizi; 32° Gomez)

Gubbio-Teramo 0-0

Pordenone-Rimini 1-2 (22° Berrettoni; 26° Montanari, 55° Arlotti)

Sambenedettese-Giana Erminio 1-1 (87° Miceli; 51° Jefferson)

Sudtirol-Virtus Verona 1-1 (17° Romero; 4° Ferrara)

Ternana-Vis Pesaro 0-2 (1° Petrucci, 78° Lazzari)