Serie C, vincono Entella e Piacenza. Pari per il Pisa. Colpo Pro Patria

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella 36^ giornata del Girone A di Serie C vincono sia la Virtus Entella sia il Piacenza che continuano la loro corsa verso la promozione (le due sono staccate di un solo punto), mentre perde terreno il Pisa fermato sul pari in casa dal Pontedera. Per i liguri arriva invece una vittoria interna per 2-1 contro l’Arezzo (decide Belli all’83°), mentre per gli emiliani arriva un successo – col medesimo risultato – sul campo della Lucchese. Alle spalle dei nerazzurri, ancora terzi, si fa sotto la Pro Vercelli che vince a Pistoia e allunga sul duo Siena-Carrarese. Nel resto delle gare serali vittoria del Novara sul campo dell’Olbia che rafforza la qualificazione ai prossimi play off dei piemontesi e successo anche per la Pro Patria che sbanca il campo dell’Alessandria, che probabilmente deve dire addio ai play off visti i 6 punti dal Pontedera attualmente decimo.

Questi i risultati della serata:

Alessandria-Pro Patria 1-2

Entella-Arezzo 2-1

Lucchese-Piacenza 1-2

Olbia-Novara 1-2

Pisa-Pontedera 0-0

Pistoiese-Pro Vercelli 1-2