Serie C, vincono Pistoiese e Sudtirol nelle gare delle 16:00

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle due gare giocate alle 16, per il recupero della prima giornata di ritorno di Serie C saltata per lo sciopero a fine dicembre, vincono la Pistoiese nel Girone A e il Sudtirol in quello B. La squadra toscana batte nei minuti finali l’Albinoleffe in trasferta, gol di Camilleri all’87°, e aggancia la Juventus U23 a quota 28 punti in piena zona play off. Più agile il successo degli altoatesini che regolano con un gol per tempo la Vis Pesero: Ierardi apre le danze dopo due minuti, Turchetta la chiude al 52°.

Girone A

Gozzano-Alessandria 0-1 (55° Casarini)

Juventus U23-Novara 2-2 (80° Olivieri, 90° Del Sole; 48° Collodel, 66° Gonzales)

Pianese-Pro Vercelli 0-0

Renate-Giana Erminio 1-1 (8° Sorrentino, 89° Anghileri; 82° Solerio)

Albinoleffe-Pistoiese 0-1 (87° Camilleri)

Girone C

Sudtirol-Vis Pesaro 2-0 (2° Ierardi, 52° Turchetta)

Girone C

Picerno-Cavese 3-1 (26° Zaffagnini, 67° Piratesi, 75° Santaniello; 48° Russotto)

Catania-Avellino 3-1 (45°Curriale, 80° rig., 90° Sarno; 40° Zullo)

Paganese Viterbese 0-0