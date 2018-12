Serie C, vincono Pordenone e Triestina. Colpo V. Verona in coda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Pordenone coglie la terza vittoria di fila e si conferma al primo posto in classifica nel Girone B con sei punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. Per piegare il Gubbio nell’anticipo è bastata la rete di Berrettoni dopo 9 minuti di gioco. Alle spalle dei Ramarri c’è la Triestina che nonostante l’uomo in meno batte una Feralpisalò in difficoltà (tre sconfitte di fila): a segno Steffè nel primo tempo e Petrella nella ripresa. In cosa colpo della Virtus Verona nello scontro diretto col Fano, decide Momentè dopo 5 minuti:

Pordenone-Gubbio 1-0 (9° Berrettoni)

Triestina-Feralpisalò 2-0 (43° Steffè, 55° Petrella)

Virtus Verona-AJ Fano 1-0 (5° Momentè)