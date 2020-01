Serie C, vincono Teramo e Carpi. Colpi importanti per Ravenna e Imolese

Continua a completarsi il quadro della prima giornata di ritorno di Serie C con le gare che sono iniziate alle 18:00 e 18:30. Nel Girone A vittoria esterna per la Robur Siena che espugna il campo dell’Olbia grazie a una doppietta di Guidone. Solo pari invece in Pergolettese-Como (0-0) e Lecco-Arezzo (2-2) con i toscani che rimontano due reti e al 90° trovano il pari grazie a Gori.

Nel Girone B il colpo lo mette a segno il Carpi che va a vincere in casa del Cesena (0-1 gol di Biasci) e si porta a 4 dal Vicenza in campo questa sera. Vittorie importanti in coda invece per Imolese e Ravenna: i rossoblù battono 1-0 il Rimini nello scontro diretto, stesso risultato per il Ravenna sulla Fermana che viene così agganciata dai giallorossi che ora sarebbero fuori dalla zona play out.

Infine nel Girone C cade il Catanzaro contro il Teramo che scavalca così i giallorossi in classifica. Pari invece fra Casertana e Potenza (0-0). Vittoria importante anche per il Monopoli che batte 1-0 la Vibonese e aggancia momentaneamente Bari e Ternana, che giocheranno stasera. Successo per 1-0 anche per il Bisceglie nello scontro diretto con il Rende.

Girone A

Gozzano-Alessandria 0-1 (55° Casarini)

Juventus U23-Novara 2-2 (80° Olivieri, 90° Del Sole; 48° Collodel, 66° Gonzales)

Pianese-Pro Vercelli 0-0

Renate-Giana Erminio 1-1 (8° Sorrentino, 89° Anghileri; 82° Solerio)

Albinoleffe-Pistoiese 0-1 (87° Camilleri)

Olbia-Robur Siena 1-2 (14° Ogunseye; 9°, 62° Guidone)

Lecco-Arezzo 2-2 (21° Strambelli, 48° Procopio; 63° Cutolo, 90° Gori)

Pergolettese-Como 0-0

Girone C

Sudtirol-Vis Pesaro 2-0 (2° Ierardi, 52° Turchetta)

Cesena-Carpi 0-1 (42° Biasci)

Imolese-Rimini 1-0 (41° Chinellato)

Ravenna-Fermana 1-0 (56° Caidi)

Girone C

Picerno-Cavese 3-1 (26° Zaffagnini, 67° Piratesi, 75° Santaniello; 48° Russotto)

Catania-Avellino 3-1 (45°Curriale, 80° rig., 90° Sarno; 40° Zullo)

Paganese Viterbese 0-0

Casertana-Potenza 0-0

Teramo-Catanzaro 1-0 (43° Bombagi)

Bisceglie-Rende 1-0 (57° Montero)

Vibonese-Monopoli 0-1 (32° Jefferson)