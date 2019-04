© foto di Federico Gaetano

Altro passo falso del Catania nella corsa verso la promozione. Gli etnei, nel recupero della nona giornata disputato questo pomeriggio, avevano infatti l’occasione di riportarsi sotto rispetto al duo Juve Stabia- Trapani che sta lottano per il primo posto e scavalcare il Catanzaro, ma non l’ha sfruttata. In casa contro la Viterbese è arrivata infatti una sconfitta, firmata da Radoslav Tsonev su punizione alla mezzora, che lascia i siciliani a quota 57 e proietta i laziali al sesto posto a quota 44. Seconda sconfitta di fila per la squadra di Novellino che lamenta l’annullamento di una rete a Brodic e che probabilmente deve dire addio ai sogni di promozione diretta.