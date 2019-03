© foto di Federico Gaetano

Finisce a reti inviolate il recupero della sesta giornata del Girone C di Serie C fra Viterbese e Monopoli. Uno 0-0 con poche occasioni in cui i laziali si sono fatti preferire senza però riuscire a trovare la via del gol nonostante gli ultimi 10 minuti in superiorità numerica. Il Monopoli sale così a quota 39 in classifica, mentre la Viterbese si porta a quota 33.