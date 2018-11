Serie C, vittoria del Rieti. Pareggio tra Pro Vercelli e Novara

© foto di Federico Gaetano

Si sono giocate oggi tre gare di Serie C, valide per la decima giornata. Nel girone A pareggio tra Pro Vercelli e Novara frutto di due calci di rigore. A trasformarli sono stati Da Silva e Cacia. Nel Girone C vittoria in trasferta del Rieti in casa della Viterbese grazie a una rete di Gondo. Infine 1-1 tra Juve Stabia e Casertana, decisivi i gol di Castaldo e Calò.