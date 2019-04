© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Vittoria per 2-1 dell'Alessandria contro la Pro Vercelli nella sfida di questa sera valida per il girone A di Serie C. Di Panizzi e Santini le reti dei padroni di casa, mentre a nulla è valso il gol di Comi allo scadere. Con questa sconfitta il club piemontese ha perso l'occasione per avvicinarsi al primo posto occupato dall'Entella ed è rimasto al quarto.