Serie C, vittorie esterne per Viterbese e Potenza. Successi anche per Vibonese e Cavese

Nelle altre quattro gare in programma nel pomeriggio nel Girone C di Serie C la Vibonese batte per 2-1 la Virtus Francavilla in rimonta: pugliesi avanti dopo nove minuti con Di Cosmo e raggiunti al 35° da Pugliese. Allo scadere, quando il pari sembra segnato, arriva la rete di Prezzabile che regala i tre punti ai padroni di casa. Vittorie anche per Viterbese e Potenza, entrambe corsare per 1-0 sui campi, rispettivamente, di Bisceglie e Teramo. Successo in extremis infine per la Cavese che in casa va sotto contro il Rende - Rossini al 18° - ma riesce a rimontare grazie alla doppietta di Germinale che pareggia al 30° i conti e poi all'ultimo minuto del recupero trasforma con freddezza un calcio di rigore conquistato da Russotto.

28^ giornata del Girone C di Serie C

Sicula Leonzio-Casertana 2-2 (30° Provenzano, 79° Lescano; 22° aut. Bariti, 28° Castaldo)

Avellino-Paganese 1-0 (67° Albadoro)

Picerno-Catania 1-2 (17° Santaniello; 37°, 41° Curcio)

Vibonese-Virtus Francavilla 2-1 (35° Pugliese, 89° Prezzabile; 9° Di Cosmo)

Bisceglie-Viterbese 0-1 (64° Murano)

Cavese-Rende 2-1 (30°, 90° Germinale; 18° Rossini)

Teramo-Potenza 0-1 (11° Volpe)

Catanzaro-Reggina 20:45

Monopoli-Rieti 20:45

Ternana-Bari 20:45