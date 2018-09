Serie C, vittorie importanti per Piacenza, Rimini e Rieti

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

In Serie C sono andate in scena stasera altre tre gare valide per la seconda giornata della terza categoria del calcio italiano. Nel girone A il Piacenza ha battuto per 2-0 il Pontedera grazie alle reti di Romero e Bertoncini. Nel Girone B, invece, il Rimini si è imposto per 2-1 sulla Triestina. Gol di Volpe e Variola per i padroni di casa, Petrella invece ha messo a segno l’unica rete della Triestina. Infine nel Girone C successo per 2-1 del Rieti contro la Casertana. Campani avanti con Alfageme a cui ha risposto Maistro su calcio di rigore. Infine gol decisivo siglato sempre dal dischetto da Gallifuoco.