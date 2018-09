Serie C, vittorie importanti per Sicula Leonzio e Casetana

© foto di Giuseppe Scialla

Si sono giocate oggi alle ore 18:30 due gare relative alla quarta giornata di Serie C. La Sicula Leonzio ha avuto ragione della Virtus Francavilla per 1-0 grazie al gol decisivo di D’Angelo. La Casertana, invece, ha battuto il Catanzaro per 2-0: gol di Maita al 28’ per i giallorossi, poi la rimonta firmata da Castaldo su rigore e da D’Angelo.