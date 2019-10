Serie C, vittorie per Como e Pro Vercelli. Pari tra Teramo e Rieti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono concluse le quattro gare che hanno aperto l’ottava giornata di Serie C. Nel Girone A il Como ha battuto in rimonta per 2-1 la Giana Erminio: ospiti avanti con Remedi, ma prima Iovine e poi Miracoli regalano tre punti a padroni di casa. Il derby tra Novara e Pro Vercelli vede la vittoria per 0-1 delle bianche casacche: In gol Comi.

Nel Girone B 1-1 tra Vis Pesaro e Fermana. Ospiti avanti con Maistrello, poi nel finale pareggio biancorosso con Male. Nel Girone C altro pareggio per 1-1 tra Teramo e Rieti: in gol Cianci e Marcheggiani.