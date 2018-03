Settantuno giorni dopo. Il Livorno si è svegliato dal letargo

Sono serviti 71 giorni al Livorno per ritrovarsi. Tanto è trascorso fra l'ultima vittoria amaranto del 2017 (2-0 al Prato il 30/12) e la prima del nuovo anno arrivata sabato sul campo della Giana Erminio. Un altro 2-0 dei toscani che ha, almeno per il momento, risollevato classifica ed umore della piazza labronica dopo la querelle legata alla panchina di Andrea Sottil, ma che non ha del tutto chiuso il periodo difficile. Per farlo davvero serve per confermarsi nelle prossime giornate per ridare slancio alla corsa verso la Serie B. Pro Piacenza, nel prossimo fine settimana, e il doppio scontro diretto Siena-Viterbese decideranno quale sarà il ruolo degli amaranto nel finale di stagione. Protagonista o sparring partner.