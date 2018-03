Sfide insidiose all'esordio per Petrone e Giannichedda

Giovedì di campionato per il Girone A di Serie C con il Livorno capolista che proverà a mettere a segno la terza vittoria di fila contro il Monza, squadra in salute e in piena lotta per i play off. A sperare in un passo falso dei labronici è ovviamente la Robur Siena che se la vedrà col Pontedera in trasferta, mentre il Pisa del neo tecnico Petrone farà visita alla Giana Erminio. Trasferta insidiosa per la Viterbese, reduce dal quarto cambio in panchina, che andrà a Pistoia. L'Alessandria invece ospiterà la Lucchese per cercare di continuare a scalare la classifica vista anche la sfida fra Carrarese e Piacenza, molto importante in chiave play off. Con l'Olbia che osserverà un turno di riposo scendendo la classifica diversi scontri salvezza: Pro Piacenza-Arezzo e Gavorrano-Cuneo sono i più interessanti, mentre il Prato fanalino di coda se la vedrà contro un Arzachena che potrebbe allungare in maniera decisiva per la salvezza, con vista play off.