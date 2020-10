Sghedoni non si nasconde: "L'obiettivo del Modena è la Serie B. Temo Perugia, Padova e Feralpi"

"Vogliamo la Serie B". Non usa giri di parole Romano Sghedoni, presidente del Modena, per dichiarare gli obiettivi stagionali del club canarino. "Sono soddisfatto dell’inizio di campionato . ha raccontato alla Gazzetta di Modena -. Avrei firmato per dodici punti nelle prime quattro, ma bisogna anche sapersi accontentare. Ho grande fiducia in Mignani e Matteassi, entrambi stanno svolgendo un ottimo lavoro. C’è voglia di fare bene e soprattutto cambiare categoria, l’obiettivo è conquistare la Serie B. Tra le avversarie temo Perugia e Padova, senza dimenticare la Feralpisalò. Purtroppo, ci manca il nostro dodicesimo uomo, ma speriamo di poter riavere presto i tifosi al nostro fianco”.