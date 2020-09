Shock in casa Feralpisalò. Pacco bomba nell'industria di Pasini, numero uno dei gardesani

Una busta anonima, un pacco di colore rosso poco più grande di un foglio di carta A4 con dentro un detonatore grande come un telecomando e della polvere da sparo: questo è quanto è stato recapitato ieri nella sede della Feralpi Group. Indirizzata direttamente a Giuseppe Pasini, presidente dell'azienda siderurgica citata, leader di Confindustria Brescia e numero della Feralpisalò (club militante in Serie C).

Un'intimidazione per il momento non rivendicata, ma sulla quale è stata aperta un'indagine. Non solo, Pasini è stato messo sotto scorsa, su disposizione della Prefettura locale.

A riportare la notizia è Il Giornale di Brescia.