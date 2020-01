© foto di Andrea Rosito

Reggina-Bari è il match più atteso del weekend in Serie C. Lorenzo Sibilano, da doppio ex dell'incontro, ha presentato così la sfida: "Quella di Reggio Calabria - scrive TuttoBari.com - è di sicuro una piazza che ha ritrovato entusiasmo e non saranno questi ultimi risultati a farglielo perdere. Il Bari troverà comunque una bolgia, sarà una partita difficile sia dal punto di vista ambientale ma soprattutto da quello tattico. Il Bari dovrà partire forte. Se invece donerà coraggio agli avversari, la Reggina potrebbe prendere il sopravvento. Per i galletti il pareggio ci può anche stare, ma l’importante resta non perdere. Con il pari, comunque il campionato è lungo e le distanze si possono recuperare. È chiaro però che vincere uno scontro diretto del genere ti può dare qualcosa in più a livello psicologico”.