Sicula Leonzio, Bianco: "Contro la Virtus conterà l'atteggiamento"

Una settimana altalenante, per quanto riguarda le emozioni, per la Sicula Leonzio. Dopo il convincente 3-0 rifilato al Matera sabato scorso, nel turno infrasettimanale è arrivata una pesante sconfitta sul campo del Trapani, sempre con il medesimo punteggio. I bianconeri, adesso, sono chiamati al pronto riscatto contro la Virtus Francavilla, match in programma domani al 'Sicula Trasporti Stadium' (kick-off alle 18.30). Queste le sensazioni in merito di mister Paolo Bianco che ha parlato così in conferenza stampa, riportate da TuttoC.com: "E' un po' paradossale, ma le gare contro Matera e Trapani hanno avuto un corso simile. La differenza sta nel risultato: contro i lucani mi è piaciuto, nel derby molto meno. Per certi versi ho preferito la squadra contro i granata, stiamo crescendo, se non fossimo calati dopo i primi 40' sono sicuro che avremmo portato a casa i tre punti. Dobbiamo preoccuparci di mantenere la medesima intensità in casa e fuori. Gli episodi non ci devono farci arrabbiare, non dobbiamo perdere le distanze. Se subiamo gol non dobbiamo in nessun modo sconvolgere quanto di buono fatto fino ad allora. Andiamo in campo per fare risultato, ce lo richiede il nostro pubblico. Domani contro la Virtus Francavilla sarà un match complicato, loro hanno ottime individualità", ha detto.