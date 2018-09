Sicula Leonzio, Bianco: "Non volevo un approccio sbagliato"

Fonte: TuttoC.com

Paolo Bianco, allenatore della Sicula Leonzio, ha così commentato la rotonda vittoria arrivata per 3-0 nei confronti del Matera: "Ero preoccupato perché non volevo che la squadra sbagliasse l'approccio. Il Matera era reduce da una bella vittoria contro il Rieti, hanno contenuti tattici importanti per la categoria. Siamo stati bravi nell'atteggiamento, anche se dovevamo soffrire meno dopo il doppio vantaggio. Non posso però non complimentarmi con la squadra. Sono partiti leggermente meglio loro, ma è stato importante sbloccare il match subito, trovando poi il raddoppio. In avanti abbiamo giocatori che, se in condizione, possono essere devastanti, soprattutto Gomez e Ripa che sono arrivati per ultimi".