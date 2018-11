Sicula Leonzio, Bianco: "Persa la nostra miglior gara della stagione"

© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

Paolo Bianco, tecnico della Sicula Leonzio, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro il Rende per 2-0 arrivata all’Angelino Nobile. “Il Rende esprime il miglior calcio del girone e abbiamo perso la sfida in modo strano - ha dichiarato il tecnico nella conferenza stampa post gara -. Il primo tempo abbiamo giocato a viso aperto, sia noi sia loro. Nella ripresa abbiamo fatto di tutto per pareggiare la sfida: ci siamo fatti male da soli, ma nel percorso di crescita di un ragazzo ci può stare. E’ un peccato, per me è stata la miglior gara della stagione”, riporta TuttoC.com.