Sicula Leonzio, comunicato sul ritorno allo stadio Nobile

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi nella riunione odierna, esaminata la documentazione prodotta e la certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dalla società Sicula Leonzio S.R.L. per l’utilizzo dello Stadio Comunale “Angelino Nobile” per il proseguo della stagione 2017-2018 e il ritorno calcistico a Lentini. Sei mesi esatti a distanza di Sicula Leonzio-Monopoli, tenutasi lo scorso 16 settembre 2017, sarà ufficiale il rientro alla casa base. La Sicula Leonzio potrà quindi riabbracciare il proprio pubblico e domenica 11 marzo, a Lentini, vi sono tutti gli auspici per assistere ad una vera e propria festa dello sport.