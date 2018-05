Sicula Leonzio, Diana: "Futuro? Mi sono già incontrato col club"

© foto di Federico De Luca

"Con la società ci siamo già incontrati, siamo in trattativa. Adesso viviamo una fase di relax, sappiamo entrambi cosa vogliamo. Una proposta dalla B? Non mi è arrivata ma chiaramente darò la priorità alla Leonzio. Le possibilità che mi hanno dato il presidente Leonardi e il diesse Mignemi non le posso dimenticare". Con queste parole a La Sicilia, il tecnico della Sicula Leonzio, Aimo Diana, spiega come il suo futuro possa essere ancora a tinte bianconere.