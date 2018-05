Sicula Leonzio, Diana verso la permanenza. A giorni il rinnovo

19.39 - Ancelotti è ufficiale: tre anni di contratto - Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l'allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019. 19.17...

Milan, Zaza tra le prime alternative per rinforzare l'attacco

De Laurentiis ringrazia Sarri: "Grazie per la dedizione e per le emozioni"

Napoli-Ancelotti, si attende solo l'annuncio: summit in conclusione

Bologna, incontro Donadoni-Saputo in corso: si va verso l'addio

Empoli, idea Montalto per l'attacco. Ma la concorrenza è agguerrita

Juve, assalto cinese per Mandzukic: c'è il Tianjin

Inter, Eder: "Il mercato è un'incognita. Al Cagliari? Perché no..."

Parma, Dezi: "Voglio restare, qui hanno investito su di me"

Milan, Cutrone: "Torno in Under 21 con lo spirito di sempre, è un onore"

Napoli, per Ancelotti contratto di tre anni

Nonostante il contratto in scadenza il futuro di Aimo Diana dovrebbe essere ancora sulla panchina della Sicula Leonzio. Secondo quanto riferisce TuttoC.com nei prossimi giorni dovrebbe infatti arrivare la firma sul prolungamento del contratto del tecnico con i siciliani.

