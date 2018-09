© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole da calciatore della Sicula Leonzio per Juanito Gomez. L'ex Hellas ha sposato oggi la causa del club siciliano, bravo nel bruciare il Delta Porto Tolle: "Sono molto contento per l’opportunità che mi ha dato il presidente, con la società e il mister. Farò di tutto per dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi. L’impressione che ho avuto del gruppo è ottima”.