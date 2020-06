Sicula Leonzio, Grieco: "Sarà una guerra sportiva, voglio una squadra concentrata"

In vista della sfida contro il Bisceglie, il tecnico della Sicula Leonzio Vito Grieco ha commentato in sala stampa: "C'è l'emozione di tornare in campo dopo tanto tempo. Sarà una guerra sportiva, sappiamo quello che dovevamo fare per portare a casa questa salvezza. I ragazzi si sono comportati bene e sono contento del loro ritorno. Ho lavorato sulla testa, questa diventa determinante. Con i ragazzi sono stato chiaro, nonostante il doppio risultato non possiamo partire difendedoci. Voglio una squadra concentrata ma che deve capire il momento, una squadra organizzata e cattiva".