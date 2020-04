Sicula Leonzio, il ds Mignemi: "In C protocolli sanitari di difficile attuazione"

Davide Mignemi, direttore sportivo della Sicula Leonzio, intervenuto sulle colonne del quotidiano La Sicilia, ha dichiarato: "Eravamo spediti verso il nostro obiettivo, carichi dei successi conquistati e bloccati sul più bello. Avevamo raggiunto una maturità di squadra e una condizione psicofisica eccellente. Tra di noi ci sentiamo ogni giorno, tutti continuano a lavorare senza fermarsi. Si era creato un grande gruppo, c'è la voglia di tornare a vivere le nostre giornate insieme: ma prima di tutto viene la salute".

"Parlare di calcio oggi non è facile. La squadra, dopo una prima parte in difficoltà, forse per via di una rosa del tutto rinnovata nel girone di ritorno era sbocciata, merito del tecnico, dei calciatori e della società brava a rimanere lucida. Eravamo uniti verso una salvezza, insperata all’andata. Attendiamo le decisioni del Governo, della Figc e della Lega Pro. Oggi dobbiamo solo affidarci alla conoscenza di virologi e scienziati perché non si possono mettere a repentaglio altre vite. Non credo, che in Serie C, ad esempio, siamo nelle condizioni di rispettare le nuove normative igienico-sanitarie. Si dovranno agevolare le società per limitare i danni nei confronti di tutti i presidenti che oggi sono in netta difficoltà, in primis nelle loro aziende. Non è una situazione semplice ma ritengo questo il momento giusto per pensare a una riforma profonda del nostro calcio".